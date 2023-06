Michail Antonio, attaccante del West Ham, ha parlato al podcast The Filthy Fellas del compagno di squadra Gianluca Scamacca e delle difficoltà di convivenza con il tecnico David Moyes: "Sarò onesto, ha qualità, è un giocatore di qualità. Il problema è che non può giocare come vuole l'allenatore. Ha bisogno di un diverso tipo di allenatore per giocare il suo calcio. Ha bisogno di un allenatore con cui possa giocare e avere altri giocatori da innescare. Lo vedi quando gli arriva la palla, si attacca ed è ordinato. Per il modo di giocare di Moyes, se giochi davanti hai a che fare con gli scarti e devi essere più un combattente, quello che lui non è".