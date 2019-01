Si chiude la telenovela tra Marko Arnautovic e la Cina: resta al West Ham in questa finestra di mercato. A dare l'annuncio lo stesso attaccante austriaco con una story su Instagram: "Cari tifosi del West Ham, penso non sia una segreto che ci sia stata un'offerta per me e devo ammettere fosse molto allettante per me e la mia famiglia. Ho dato il 100% ai miei impegni con il club, ma ho avuto bisogno di tempo per parlare con il club, mia moglie e il resto della mia famiglia. Ho deciso ora di mettere fine a tutte le speculazioni. Sono un calciatore professionista e l'unica cosa che conosco nella vita è giocare a calcio. E' chiaro che Londra e West Ham siano casa per me e spero che i tifosi del West Ham lo abbiamo sempre visto. Il club ha messo la mia carriera nella giusta direzione fin da quando sono arrivato e per questo voglio mettere da parte le offerte, aiutare il club a salire il più in alto possibile e provare a vincere la coppa. Concecntriamoci sul resto della stagione insieme e facciamo volare quelle bolle".