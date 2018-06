Il Manchester United sul mercato non dorme mai: l'ultima idea ad Old Trafford porta il nome di Marko Arnautovic, 29enne del West Ham. Come riporta The Sun il giocatore strizza l'occhio ai Red Devils che, data l'età anagrafica, sono l'ultima grande possibilità: alla soglia dei 30 la chiamata dello United alletterebbe qualsiasi giocatore. Gli Hammers chiedono 57 milioni di euro, ma la liquidità in quel di Manchester non è mai un problema. L'austriaco, autore di 11 reti nell'ultima stagione, ritroverebbe Mou, con cui ha vinto il triplete nel 2010.