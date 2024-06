West Ham, assurdo: fino a novembre non giocherà mai fuori da Londra in Premier League

Getty Images

Ilnon giocherà fuori da Londra fino all'inizio di novembre, incredibile ma vero. Questo è quanto sentenziato dalla compilazione del calendario della Premier League 2024/25, alla quale partecipano ben sette squadre della Capitale. Si tratta di appunto West Ham, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Crystal Palace, Fulham e Brentford, quattro delle quali saranno avversarie degli Hammers nelle prime quattro trasferte stagionali.Quindi, tra London Stadium e solo trasferte londinesi prima Nottingham Forest-West Ham, la squadra del neo allenatore LopeteguiNon partecipando alle coppe europee, questa striscia lunghissima di derby esterni potrebbe essere spezzata solo da un eventuale sorteggio in trasferta in Carabao Cup, per il quale si deve attendere ancora.