Andy Carroll smentisce le voci su un imminente addio al West Ham: "Certo che voglio restare - spiega l'attaccante a Sky Sports UK - Sto solo giocando a calcio e non penso al contratto in scadenza. Voglio restare e voglio il rinnovo, ma non posso pensarci tutti i giorni. Devo solo giocarmi le mie chance quando ne avrò l'occasione. Ho un'opzione per altri due anni al termine della stagione, quindi vedremo cosa succederà. Devo giocare ancora altre partite come questa, devo impressionare l'allenatore nei minuti che mi concede".