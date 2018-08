Felipe Anderson, esterno offensivo del West Ham, parla così al sito ufficiale degli Hammers: "La partita con il Liverpool è stata dura, hanno un attacco davvero veloce e segnano un sacco di gol. Ci eravamo preparati bene all'incontro ma siamo una squadra nuova e dobbiamo ancora trovare il nostro meglio. Per la stagione ci sono buone aspettative, la squadra vuole giocare un bel calcio e con un po' di tempo anche i nuovi acquisti si adatteranno. Sono stati fatti grandi investimenti e ora sta a noi farli fruttare al meglio. Ho sempre voluto giocare in Premier League. È una lega dove le squadre vogliono avere il pallone ed attaccare, ringrazio Dio di avere la chance di giocare qui. Sto lavorando duro per dare il mio massimo contributo".