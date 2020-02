Dopo aver ben figurato tra le fila dell’Eintracht Francoforte, al fianco di Jovic, Sebastian Haller non sta avendo lo stesso impatto sul West Ham, che lo ha acquistato dai tedesci questa estate per 50 milioni. Oggi, secondo Don Balon, c’è il Valencia sull’attaccante francese, che offrirà agli Hammers una cifra vicina ai 30 milioni per assicurarsi le prestazioni del classe ’94.