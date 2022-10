WhatsApp non funziona in tutto il mondo, impossibile inviare e ricevere messaggi. Disservizi e molte segnalazioni a partire da ieri sera. Dalle 9 di questa mattina il down totale della piattaforma di messaggistica.



Sono migliaia le segnalazioni su Downdetector, la piattaforma specializzata che raccoglie e comunica i problemi su vari siti e applicazioni. Downdetector segnala un incidente solo quando il numero di segnalazioni di problemi è significativamente superiore al volume tipico per quell'ora del giorno. Già ieri pomeriggio il primo malfunzionamento.