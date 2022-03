L’attore, prima di vincere la statuetta come Miglior attore protagonista, a metà del sipario di Rock si è alzato dalla poltroncina e ha sferrato un ceffone destro sul volto del presentatore. Il comico aveva commentato il look dell’attrice Jada Pinkett Smith, moglie del “Principe di Bel-Air”, che si è presentata rasata a zero per un peggioramento della sua alopecia, malattia che porta alla diminuzione della qualità e quantità dei capelliPoco dopo, Will Smith si è alzato e ha colpito al volto Rock, rimasto impassibile dopo il ceffone al punto che molti degli ospiti presenti avevano pensato a un colpo di scena programmato.Nell’intervallo pubblicitario, alcuni colleghi (tra cui Denzel Washington) hanno calmato Smith, che poi ha vinto il premio come Miglior attore protagonista per il film “Una famiglia vincente – King Richard”, in cui interpreta il padre delle sorelle Venus e Serena Williams, le due celebri tenniste statunitensi.Nel suo discorso, l’attore ha detto che “King Richard era un difensore accanito della sua famiglia, in questo momento della mia vita io sono sopraffatto per ciò che Dio mi chiede di fare ed essere. Sono stato chiamato in questa vita per amare e proteggere le persone, devo essere un fiume per loro. Per fare ciò che facciamo, dobbiamo essere in grado di sopportare chi parla male, chi non porta rispetto. Bisogna tenere il sorriso, mostrare che va tutto bene. Io voglio essere un veicolo dell'amore”. Promesse forse disattese da quanto accaduto poco prima. Il comico, intervistato sull’accaduto alla fine delle celebrazioni, ha comunque detto che non sporgerà denuncia.