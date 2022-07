Dopo dieci acquisti in 21 giorni il Monza può tirare il fiato. E così potrebbe arrivare adesso qualche giorno di riflessioni a meno che non avvengano scossoni improvvisi. Vale per Petagna in uscita dal Napoli (si ragiona sulla formula del riscatto), vale per Bondo (svincolato dal Nancy), vale per Villar della Roma (contatti per abbassare la cifra complessiva dell’operazione). Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, vale per tutti gli altri elementi che ruotano più o meno nella galassia brianzola: Candreva, William Carvalho, Xeka, Mady Camara, Samir, Ayhan...