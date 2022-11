Nonostante sia soltanto alla seconda presenza con la maglia del Leeds, l'italiano Wilfried "Willy" Gnonto è già entrato nel cuore dei tifosi. Dopo l'assist per il gol decisivo di Summerville nel 4-3 contro il Bournemouth, i supporters di casa hanno intonato un nuovo coro per lui: "Willy Gnonto, Willy Gnonto, eats spaghetti, drinks Moretti, his cock is fucking massive". Il testo con riferimento a due luoghi comuni sugli italiani e uno sulle persone di colore. Guarda il video.