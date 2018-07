E’ tornato. Dopo cinque ore e un quarto, divise in due giorni, Novak Djokovic ha la meglio su Rafael Nadal e torna in finale a Wimbledon, la prima dal 2015. Una partita epica per intensità e qualità: 73 vincenti e solo 42 gratuiti combinati tra i due.



LA PARTITA - La semifinale più attesa, due plurivincitori Slam, entrambi già parte della storia del tennis. In programma ieri come secondo match dopo Isner-Anderson, i due hanno dovuto attendere fino alle 21 per dare inizio al loro scontro diretto numero 52 (Novak davanti 26 a 25), andato in scena sotto il tetto, per poter usufruire delle luci artificiali. Il serbo parte forte, spingendo da fondo campo con profondità su ogni colpo. E’ suo il primo break della partita, che basta per portare a casa il set d’apertura. Nole sembra avere il pallino del gioco in mano ma, dopo aver annullato 3 pericolose palle break, Nadal reagisce breakkando l’avversario e pareggiando i conti: un set pari. Alle 23, con una sola ora di gioco disponibile, i due danno vita a un set spettacolare. Una pioggia di vincenti ricopre il Centre Court prima del tiebreak: qui Rafa recupera da uno svantaggio di 5-3 ed arriva ad avere 3 set point, ma il serbo con due servizi vincenti e una palla corta millimetrica li annulla, per poi aggiudicarsi il parziale alla mezzanotte appena scoccata per 11-9. Due set a uno per Djokovic, partita sospesa dopo 2 ore e 54 minuti, oltre la mezzanotte (le 23 locali) a Wimbledon non si può giocare. Oggi alle 14 la ripresa, con Kate e Megan presenti nel Royal Box. Nadal, dopo un’altalena di emozioni, si aggiudica il quarto parziale rimandando il verdetto al quinto e decisivo set. Nell’ultima partita ogni punto si gioca alla morte: Novak ha diverse chance di andare avanti, poi però deve salvare sul 4-4 due possibilità per Nadal di andare a servire per il match. Sull’8-7 per Djokovic lo spagnolo annulla il primo match point, ma nulla può sotto 9-8 0-40: il serbo chiude 10-8 e conquista meritatamente la finale dopo 5 ore e 15 minuti complessivi di autentica battaglia.



DOMANI ULTIMO ATTO - Sconfitto solo poche settimane fa dal nostro Cecchinato ai quarti del Roland Garros, Djokovic è ora in finale a Wimbledon, la sua quinta a Church Road. Un ultimo atto, in programma domani alle 15, che lo vedrà scenderà in campo da grande favorito contro il sudafricano Kevin Anderson, alla seconda finale Slam in meno di un anno dopo quella raggiunta a New York lo scorso settembre.