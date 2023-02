. Ilè duratoma ieriha ricordato a tutti perché è considerato all'unanimità il prospetto più intrigante della Bundesliga:alla BayArena contro il Monaco.tornato a illuminare le Aspirine e i suoi tifosi dopoquandoo tolse al nemmeno 20enne- Manon si è mai arreso. Per lui,, cresciuto nei Caproni, questo è un periodo speciale, perché nella sua città il Carnevale è commemorato in maniera pittoresca: coincidenza clamorosa che, il club in cui era cresciuto prima di trasferirsi a Leverkusen, dove l, anch'essa calciatrice. Tra l'altroe quando tre anni fa ci fu il trasferimento l'eco mediatica in Germania fu altissima.Nel periodo di stop, fondamentalel club in cui i suoi due figli sono cresciuti, ma anchedi Florian e della sorella: a giugno i telefoni di casa Wirtz torneranno a squillare in maniera insistente, visto checon un nome su tutti.Quello del: inutile dire che i virgulti più promettenti di Germania spesso finiscono all'Allianz Arena, ma su Wirtzpotrebbe cambiare le carte in tavola.è ideale per un modulo offensivo a 3 o a 4, per la propensione al taglio da sinistra e agli assist.- In passato ancheerano state rapite dalle sue qualità, ma nemmeno l'infortunio ne ha abbassato la quotazione:Fuori dai parametri della Serie A.@AleDigio89