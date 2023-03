Per un Retegui convocato da Mancini grazie al nonno materno (originario di Canicattì), c'è un ragazzo nato a Bassano del Grappa che non può giocare con nessuna Under azzurra. La storia di Wisdom Amey ha quasi del paradossale. Difensore centrale del Bologna, classe 2005, a 15 anni 9 mesi 1 giorno è diventato il debuttante più giovane nella storia della Serie A: Mihajlovic l'aveva fatto entrare nella terz'ultima giornata di campionato contro i Genoa.



UN ITALIANO SENZA PASSAPORTO - Per il Guardian è uno dei 60 migliori classe 2005 al mondo, ma per il regolamento della Federazione italiana può essere convocato solo per stage non ufficiali. Spieghiamo: padre del Togo e madre nigeriana, Amey - cresciuto nelle giovanili di Bassano e Vicenza prima di andare al Bologna - ha il passaporto togolese e fino al compimento dei 18 anni non potrà richiedere quello italiano. Il conto alla rovescia è partito, l'11 agosto il ragazzo diventerà maggiorenne e potrà avviare le pratiche per diventare cittadino italiano. E a quel punto potrà essere convocato dalle varie nazionali italiane.

- Una manciata di mesi ed è fatta. Sì, ma se il Togo lo chiama prima? Già successo, proprio in questi giorni.. Sospiro di sollievo per Mancini, ma occhio: perché per le prossime partite del Togo il difensore potrebbe essere convocato di nuovo. E se farà una presenza in Nazionale A non potrà più giocare con l'Italia. Sarebbe un peccato. Il paradosso di Amey: un italiano che - per ora - non può vestire la maglia azzurra.