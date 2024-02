Wolfsburg-Dortmund, partita sospesa per lancio di palline in campo: cosa c'è dietro la protesta

Una settimana dopo Union Berlino-Wolfsburg, in Bundesliga è stata sospesa un'altra partita. E ancora col Wolfsburg protagonista. Stavolta i biancoverdi giocavano in casa contro il Borussia Dortmund, e intorno al 20' del primo tempo l'arbitro ha interrotto la gara per lancio di palline da tennis in campo. Il risultato era di 1-0 per gli ospiti grazie alla rete di Fulkrug dopo otto minuti, dopo qualche minuto la situazione è rientrata e la partita è ripresa.



LA PROTESTA IN BUNDESLIGA - Quelle palline lanciate in campo dai tifosi di casa rappresentano un segno di protesta contro l’apertura da parte della Federazione tedesca all’ingresso di investimenti privati nella Bundesliga e nel calcio tedesco. La settimana scorsa erano state sospese Union Berlino-Wolfsburg ma anche Borussia Moenchengladbach-Darmstadt: quest'ultima partita è ripartita dopo un quarto d'ora, l'altra è stata ferma per 25 minuti. In entrambi i casi, e probabilmente anche in Wolsburg-Borussia Dortmund, l'arbitro ha dato un recupero molto ampio.