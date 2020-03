Jorg Schmadtzke, amministratore delegato del Wolfsburg, parla dell’emergenza coronavirus che sta toccando anche il calcio: “"E' inevitabile e corretto adottare misure precauzionali per interrompere la catena d'infezione e soprattutto che il nostro sistema sanitario abbia i tassi d'infezione più bassi possibile. Forse tutto il calcio si fermerà”. I tedeschi, giovedì, devono affrontare lo Shakhtar in Europa League in un match programmato a porte chiuse.