Julen Lopetegui ha parlato in una intervista a Cadena Ser, con dichiarazioni riguardanti gli obiettivi di mercato: "Abbiamo parecchie opzioni aperte, al momento non abbiamo nulla di chiuso. Se riusciamo a chiuderle il prima possibile, tanto meglio". In particolare, l'allenatore ha specificato l'interesse per due giocatori dell'Atletico Madrid: "Sia Cunha che Felipe sono opzioni per il mercato di gennaio, sono di nostro gradimento, l'importante è fare un bel gruppo".