Prime parole da giocatore del Wolverhampton per Patrick Cutrone, l'ex Milan parla al sito ufficiale dei Wolves: "Sono davvero felice di essere qui perché mi hanno voluto davvero. Sono felice e voglio dare tutto quello che ho per la squadra. Il club mi ha voluto davvero e poter giocare in Premier League per i Wolves è fantastico. Non vedo l'ora di iniziare. Sono venuto qui per giocare a calcio. Mi dovrò abituare all'inizio e non vedo l'ora di scendere in campo. Non si smette mai di imparare e sono qui per imparare cose nuove, darò sicuramente tutto me stesso per la squadra. Ai tifosi posso dire che sono felice di essere qui e che non vedo l'ora di giocare e sentire il loro sostegno".