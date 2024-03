Xabi Alonso al Bayern Monaco? Hoeness: 'Difficile, per non dire impossibile'

43 minuti fa



“La vedo molto dura prendere Xabi Alonso, per non dire impossibile. Credo che resti al Leverkusen”.



Questo il commento di Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, sulla possibilità di vedere sulla panchina bavarese nella prossima stagione il tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso. Quando siamo alle porte di aprile, le Aspirine non hanno ancora perso l'ombra di una partita in stagione, e su Alonso sono da registrare anche gli interessamenti di Liverpool e, per un futuro più lontano, Real Madrid, due delle altre squadre per le quali ha giocato.