E’ successo di nuovo: Xabi Alonso, ex centrocampista di Real Madrid e Bayern Monaco ed attuale allenatore della Real Sociedad B, è finito nel mirino del fisco per la terza volta. In una prima occasione lo spagnolo era stato assolto dopo aver ricevuto l’accusa di evasione fiscale tra il 2010 ed il 2012 prima e nel 2013 poi, per una cifra vicina al mezzo milione di euro. La terza accusa riguarda altri 800 mila euro attribuiti dalla Procura all’ex giocatore, evasi nel 2014, ma le indagini restano aperte. A riportarlo è Marca.