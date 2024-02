Xavi: 'Barcellona con problemi? Serata ideale per risolverli. Napoli non al top, ma resta una grande squadra'

L'allenatore del Barcellona, Xavi Hernandez ha parlato a Sky nel prepartita della sfida contro il Napoli valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.



RISCATTO DOPO DUE ANNI - "Ho visto bene la squadra, siamo in Champions e siamo agli ottavi dopo due anni, sono molto contento. Abbiamo ambizione e aspettative alte, vogliamo fare due buone partite per passare agli ottavi".



IL MARADONA - "In questo stadio ci eravamo già stati (in Europa League, ndr), sappiamo che è speciale per la persona a cui è intitolato e per come urla la gente incoraggiando il Napoli".



IL NAPOLI - "Sarà una partita impegnativa, ai massimi livelli. Il Napoli non sta vivendo il suo momento migliore ma resta una grande squadra".



PROBLEMI - "Credo che sia la serata ideale per risolverli. Per dimostrare che abbiamo il livello giusto per competere, abbiamo grande ambizione e speriamo di essere all'altezza"