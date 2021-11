, gli chiedi di portare con sé un po’ della sua storia ed è lì che ti rifugi.Il Barca sta vivendo il suo anno peggiore da un bel po’ a questa parte, l'Aston Villa è in zona retrocessione. Il futuro è un'ombra nera, meglio guardarsi indietro.decisamente più prestigiosa la carriera didopo nove anni di astinenza.Sono. Due predestinati, anche. Il problema - talvolta - è proprio quello.(eppure sarebbe stato più onesto dire: Lo Studente). La sua stagione alla Juve sembra una vita fa. Pleistocene.Ha fatto esperienza. E comunque - a questo punto del campionato - la sua Juve era terza, aveva 24 punti (+6 rispetto alla Juve di oggi) e non aveva ancora perso.Chissà se gli sarebbe bastato un po’ più di tempo. Ma non gli è stato concesso. Il tempo è una prerogativa necessaria a tutti gli allenatori, persino agli Ex Campioni che - nella testa di chi li ingaggia - sembrano poterne fare a meno, come se azzerassero - con il loro curriculum - tutti i passaggi obbligati riservati ai loro colleghi di minor pedigree. Non è così. Nella maggioranza dei casi, almeno, non è mai così.Un anno di gavetta nelle giovanili (Pep), o nella seconda squadra (Zizou) e poi via, a conquistare il mondo e mettere in bacheca trofeiFrankieè andato a sedersi - l'anno scorso - sulla panchina del Chelsea sull’onda dell’entusiasmo. La bandiera di Stamford Bridge che ritrovava il suo regno, dopo un solo anno al Derby County, nella Championship inglese. Ha chiuso la prima stagione con un dignitoso 4° posto, è stato esonerato a metà campionato l'anno successivo. Ha posto le basi lanciando una buona pattuglia di giovani (Tammy Abraham, Mason Mount, lo stesso Fikayo Tomori che aveva avuto al Derby County), ma non ne ha seguito lo sviluppo. Ha seminato, ma quello a raccogliere - ovviamente mettendoci la sua competenza - è stato Tuchel.Nell’ennesimo tentativo di riallacciare il filo col passato e trovare un altro Alex Ferguson (impossibile), nel dicembre del 2018, che quella maglia ce l’ha tatuata addosso. Tre anni dopo, Solskjaer non ha ancora vinto nulla e ogni settimana è sulla graticola. Scelta più saggia quella di. Un passetto alla volta, per vedere dove si può arrivare.Capitò anche a4, catapultato sulla panchina di un Milan male attrezzato che finì 10°, in una posizione di classifica non all'altezza della storia del club. Inzaghi - a differenza di tanti altri suoi colleghi - ha avuto la forza di ripartire dal basso e di rimettersi in gioco. Venezia, la C vinta, i play off della B. Una nuova occasione a Bologna in A. E’ andata male. E Pippo ha rifatto il giro: B col Benevento, poi la A, ora di nuovo B di vertice col Brescia. In fondo si tratta di trovare la propria dimensione, misurandosi in vari contesti.Fuoriclasse in campo si nasce, ma in panchina no, in panchina si diventa bravi/ottimi allenatori un po’ alla volta.