"Non parlo ancora l'italiano. MaSo che a Roma ci sono ottime scuole, t". Non si è nascosto, come non fa in campo, Granitnel parlare del suo futuro e del possibile trasferimento alla. Dopo la gioia per la vittoria a sorpresa della sua Svizzera sulla Francia a Euro 2020, il centrocampista ha manifestato una volta di più la sua voglia di giallorosso.Un ammiccamento ricambiato dalla società, visto che ​Thiago Pintoha individuato in Xhaka il primo obiettivo per rinforzare la sua linea mediana., che ne chiede 25. Dinamiche normali, che fanno parte di tutte le trattative, ma che non spaventato la Roma., lui vuole trasferirsi in Italia e, dopo essere stato spesso vicino all'Inter in passato, ora vede solo giallorosso nel suo futuro. Non vede l'ora di essere nella Capitale e, soprattutto, di. Uno che, ai tempi della Premier League, aveva sempre parlato bene di Granit e ora vuole metterlo al centro del suo gioco. La lingua, con un poliglotta come lo Special One, non sarà un problema.