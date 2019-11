Granit Xhaka, capitano contestato dell'Arsenal, parla del suo momento negativo in maglia Gunners. Queste le sue parole a Blick, partendo dalla sua sostituzione contro il Crystal Palace: "Quando sulla lavagnetta del quarto uomo è comparso il mio numero, i tifosi hanno iniziato a festeggiare e questo mi ha colpito molto duramente. È una reazione che non ho capito, specialmente per la veemenza".



SUI TIFOSI - "Se li considero veri tifosi? Da quando ho memoria, i tifosi fanno sempre parte dello sport. Ho un grande rispetto per l'entusiasmo e l'impegno che ci mettono. Le loro critiche, se giuste, ti fanno crescere come atleta. Ma quando ti insultano fa male. Non voglio dire che non posso sopportare la critiche: se non gioco o non giochiamo bene, dobbiamo stare zitti e ascoltare. Ma se insulti il tuo capitano crei soltanto una brutta atmosfera per la squadra che dovresti tifare".



SUL FUTURO - "Se è finita con l'Arsenal? No, statene certi, continuerò a lottare e a dare il massimo sempre, a partire dagli allenamenti. Sono pronto". Sul centrocampista svizzero c'è il Milan.