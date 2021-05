L’angolo di conoscenza più profondo del web chiude i battenti.di una delle certezze degli utenti del world wide web.di vario genere su argomenti su cui avevano dubbi e allo stesso modo potevano rispondere alle domande generate da altri nella piattaforma. La possibilità di scrivere qualsiasi cosa ha fatto sì che spesso e volentieri si assisteva a richieste poco chiare come chiedere il nome di una famosa canzone re-interpretando le parole in maniera del tutto personale e bizzarra.ma come ogni bella storia c’è una fine, comunicata dal team di Yahoo che specificava che dal 30 aprile il sito non avrebbe più accettato domande e che a partire dal 4 maggio la ricerca delle domande sul portale non avrebbe portato nessun risultato., che nel corso degli anni ha canalizzato le proprie risorse su canali e servizi differenti da offrire ai propri utilizzatori, ritenendo questa sezione non più idonea.Pur rispettando le decisioni prese, in tantissimi si stanno mobilitando per archiviare una quantità maggiore possibile di domande e risposte importanti, in modo tale da mantenere in vita un patrimonio da consultare per gli utenti più nostalgici. Parafrasando una vecchia pubblicità, l’antico tesoro andava portato in salvo.