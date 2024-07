Yamal e Williams ballano e fanno ballare le difese: con la Spagna battono un record dopo l'altro

Getty Images

El arbitro pita el final, humillan a Georgia y se ponen a jugar al piedra papel y tijera. Lamine Yamal y Nico Williams, fútbol. pic.twitter.com/o0F9GUbuA7 — Manu. (@GxlDePaulinho) June 30, 2024

Ne sappiamo qualcosa noi dell'Italia:sono i giocatori che, con Jamal Musiala della Germania,. Freschezza, gioventù, classe, rapidità, ma anche divertimento puro: Williams, 2002, dell'Athletic Club di Bilbao, e Yamal, 2007, del Barcellona, quando non inventano giocate in campo ballano su TikTok come tutti i ragazzini della loro età. Poi sfidano i terzini migliori d'Europa e li ridicolizzano, affidandosi alla loro grande tecnica. E alla fine della partita si concedono un carta forbici sasso, così, per gradire.

Que pasada que seas mi hermano @willliamsssnico — IÑAKI WILLIAMS (@Williaaams45) June 30, 2024

Gente comealle spalle dei due ragazzini terribili di De La Fuente, che con loro ai lati di Morata si candida a favorito per la vittoria finale. Sarà proprio la Germania di Musiala a provare a fermare la corsa sfrenata e spensierata di questi(marocchine ed equatoguineane Yamal, ghanesi Williams).- Nel 4-1che ha sancito il passaggio ai quarti di finale delle Furie Rosse,partendo da titolare, prima del 1980 non si hanno dati sufficienti. Tutto questo per la gioia degli spagnoli, ma anche di chi come il fratello Inaki ha scelto la nazionalità ghanese dei genitori.

? Contro Kvara e compagni, il più giovane giocatore mai apparso in una partita a eliminazione diretta di un campionato europeo ha totalizzato: sempre da 44 anni a questa parte,Il prossimo primato da abbattere? Quello del giocatore più giovane a segnare agli Europei: Arda Guler ce l'ha fatta a 19 anni e 114 giorni, Yamal ha un margine spaventoso di due anni ma ancora deve trovare la via del gol. Potrebbe riuscirci proprio contro i padroni di casa della Germania...