Yamal: "Il Barcellona è il club della mia vita. Ecco cosa posso dire sul rinnovo"

, il vincitore dell'ultimo Golden Boy, la stella del presente più luminosa del firmamento blaugrana, il presente e il futuro del Barcellona. Il giovanissimo talento de La Masia, trascinatore della Spagna trionfante a Euro 2024,dopo aver rivelato che un nuovo accordo è imminente, rilasciando alcune dichiarazioni a CNN Sport."Non so quando verrà firmato il contratto, ma credo che avverrà presto. Alla fine,Spero di rinnovare il mio contratto con loro e di stare in questo club il più a lungo possibile. Voglio giocare nel campionato spagnolo. Voglio giocare per il Barça e sì, rinnoverò il mio contratto. Lo farò".

Il contratto attuale di Yamal scadrà il 30 giugno 2026, ma come dichiarato dallo stesso giocatore iberico, presto tale durata sarà allungata così da rafforzare il legame fra il Barcellona e il classe 2007.