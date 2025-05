Yamal il più forte al mondo? Thuram: "Per niente, forse è terzo. I più forti sono francesi: Mbappé e Dembelè"

La prestazione offerta danel clamoroso 3-3 fra Barcellona e Inter nell'andata delle semifinali di Champions League giocata ieri sera allo stadio Lluis Companys di MontjuicLa parabola in discesa della carriera di Cristiano Ronaldo e Messi sta lasciando un vuoto che la stellina spagnola potrebbe riempire, ma c'è chi, come l'attaccante dell'Inter, che non la pensa allo stesso modo mettendogli davanti addirittura altri due giocatori.Intervistato dall'emittente francese Canal+, il numero 9 nerazzurro non ha infatti esaltato il talento del 17enne del Barcellona, ritenuto comunque fortissimo, mettendogli davanti al momento altri due calciatori che con lui condividono la stessa nazionalità. Per il figlio di Lilian, infatti, oggi i due calciatori più forti al mondo sono francesi e sono, oggi al Real Madrid, eche con il suo goal all'Arsenal sta indirizzando l'altra semifinale di Champions in favore del suo Paris Saint Germain.

Queste le parole di Thuram:Yamal è il miglior giocatore del mondo?Sono Ousmane (Dembélé) e Kylian (Mbappé). Yamal è forse il terzo".