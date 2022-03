L'attaccante del West Ham e dell'Ucraina Andryi Yarmolenko ha parlato del rinvio a giugno della sfida contro la Scozia valida per i play off di qualificazione al Mondiale di Qatar spiegando di non volere un pass diretto, come proposto alcune settimane fa, ma di voler conquistare sul campo la possibilità di giocare la Coppa del Mondo: "Ora è difficile pensare al calcio, ma quando si potrà giocare questa partita noi scenderemo in campo per mettere tutta la forza che abbiamo in corpo. Sarà difficile dare il 100% visto che molti ragazzi non stanno giocando o allenandosi essendo in Ucraina, qualcuno anche con una mitragliatrice in mano o con i pacchi degli aiuti umanitari da consegnare. Nessuno ora pensa al calcio, ma quando si potrà daremo il massimo. Ho letto da qualche parte che vogliono darci un pass diretto per i Mondiali, ma penso sia sbagliato. Abbiamo braccia e gambe per giocarcela sul campo di calcio. Aiutateci a fermare questa guerra e noi scenderemo in campo. Chi sarà la più forte poi andrà in Qatar".