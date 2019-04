Anche Yaya Touré ha voluto dire la sua sui buu razzisti e i fischi di cui è stato vittima ieri, durante Cagliari-Juventus, Moise Kean. Ecco le parole dell'ex centrocampista di Barcellona e Manchester City, che se l'è presa soprattutto con Leonardo Bonucci: "Per me un compagno di squadra che ti attacca e dice cose del genere è lo scenario peggiore che possa esistere nel calcio. È incredibile, non so dire quanto mi abbia fatto male vedere quello che è successo. Non voglio entrare nel merito di quello che ha detto, perché secondo me è assolutamente vergognoso. Non voglio dire cose peggiori per non essere troppo duro con lui, ma se fosse un mio compagno di squadra oggi gliele canterei, di sicuro. Penso che dovrebbe scusarsi prima di tutto con il compagno, poi con la squadra e con il pubblico. Quando queste cose succedono la gente vede persone di colore coinvolte e dice 'ok'. Io penso che Bonucci dovrebbe essere un po' più intelligente di così, un po' più furbo. Vogliamo vedere dei progressi, ma poi lui che è italiano e bianco e dice queste cose sul 50 e 50… se fosse un mio compagno mi sentirebbe di sicuro, perché gli farei… no, meglio non andare oltre, ma mi sentirebbe eccome".