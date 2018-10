Yaya Touré è a Milano per affrontare il Milan. Il centrocampista ivoriano, alla vigilia della sfida coi rossoneri di Europa League, ha parlato del suo accostamento passato all'Inter, come riportato da Sky: "Siamo orgogliosi della squadra che abbiamo, fatta di tanti giovani e talentuosi giocatori. Chances di arrivare in Italia in passato? Mancava veramente poco al mio arrivo all'Inter ma all'ultimo minuto è saltato tutto: il City si oppose alla mia cessione. Per me Mancini è una persona speciale, mi chiama spesso dopo le partite: per lui nutro grande rispetto".