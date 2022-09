Dopo il pareggio in rimonta contro il Bayern Monaco nella gara d'esordio di Youth League, l'Inter Primavera detta legge in trasferta e trova un rotondo successo nel secondo turno del proprio girone battendo per 3-0 il Viktoria Plzen.



Una gara dominata dai nerazzurri di Christian Chivu che non soffrono praticamente mai e nei primi 45 minuti aprono e chiudono la gara. Apre Pelamatti al 28' con un tap in ravvicinato in area piccola. Radoppia Valentin Carboni poco dopo al 30' con una percussione e tiro da centro area e infine la chiude 2 minuti dopo ancora Pelamatti che si butta in spaccata su cross di Andersen. 3-0 in 4 minuti e gara in gestione fino al 90esimo.



IL TABELLINO

Viktoria Plzen-Inter 0-3

Marcatori: 28' Pelamatti, 30 Carboni, 32 Pelamatti

Viktoria Plzen (4-3-3): Baier; Cerveny, Vach, Paluska, Vacek; Gaszczyk (81' Lorincz), Sojka, Falout; Deml (46' Alao), Kruta (59' Hasek), Doubek (46' Kule, 86' Sustr).

All. Siml

Inter (4-3-2-1): Calligaris; Zanotti, Guercio (73' Stante), Fontanarosa, Pelamatti; Andersen (73' Martini), Bonavita (83' Di Maggio), Kamate (83' Stankovic); Carboni, Iliev (65' Owusu); Esposito.

All. Chivu

Ammoniti: Guercio (I), Alao (VP)

Arbitro: Ladeback