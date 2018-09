Nicola Innocentin, agente di Amin Younes, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 TV: "Due vittorie in tre gare non è un bilancio negativo, nel calcio bisogna sempre fare i conti con gli avversari. La Samp ha giocato sempre un buon calcio ed ha giocatori di qualità in attacco. prima di sparare giudizi aspetterei perch ci sono tante altre gare per fare punti e capire quale sarà la vera identità della squadra che vorrà Ancelotti. Auspico che Amin possa rientrare il prima possibile, è possibile che entro fine mese o primi d'ottobre possa essere tra i convocati. E' molto felice di lavorare con un grande tecnico come Ancelotti"