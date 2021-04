Il difensore Ashley Young è il protagonista di "3, 2, 1", format di Inter Tv: "La musica è una delle cose più importanti, la ascolto tutto il giorno. Tutti i tipi. Chi mette la musica migliore? Ovviamente io. Qualcuno mi ha anche chiesto di tradurre qualche canzone. Chi ha più gusto musicale? Lukaku".



SFIDE - "La mia sfida più importante è stata a sedici anni quando al mio primo club mi sono ritrovato senza contratto, poi me ne hanno offerto uno part-time e ho potuto continuare ad allenarmi. Un'esperienza che mi ha fatto bene per il prosieguo della carriera. La delusione provata mi ha dato la spinta per fare meglio e non mi sono fermato. La prossima sfida è vincere un trofeo con questa fantastica società, naturalmente".



INTER COME SERIE TV - "Guardo qualsiasi serie tv nuovi che mi piaccia, non importa il genere. Mi rivedo in Idris Elba, se dovessi dire un personaggio tv in cui mi rivedo. Ho provato a vederle anche in italiano ma con i sottotitoli in inglese. Serie tv? La prima che scelgo è 'Power', parla di droghe e locali notturni? Se ho un locale preferito? No... (ride, ndr). L'Inter è il mio club. Chi sarebbe Ghost tra i miei compagni? Lukaku. Chi Tommy Egan? Vidal. Poi scelgo 'La casa di carte', delle persone fanno una rapina in banca, prendono degli ostaggi e poi provano a scappare. Il Professore sarebbe De Vrij. Berlino-Skriniar, Denver-Hakimi, Mosca-Barella".



IN TRE SUL BOB - "Handanovic, è bravo con le mani. Brozovic perché è maestro in mezzo al campo e infine Romelu".



ALTERNATIVA - "Se non avessi fatto il calciatore avrei fatto carriera forse nel tennis, ma da bambino il mio sogno era diventare calciatore".