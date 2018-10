Minuto 87', stadio di Bruxselles per Belgio-Svizzera. Petkovic richiama in panchina l'atalantino Remo Freuler, al suo posto un emozionato Christian Fassnacht. Un cerchio che si chiude per il classe 1993' nato a Zurigo: in 4 anni in serie D elvetica con il Fc Tuggen e adesso l'esordio nella nazionale maggiore svizzera. Merito di quanto fatto vedere allo Young Boys in questi anni, tanto che in estate sia l'Amburgo che l'Eintracht Francoforte era pronti a tutto pur di acquistarne il cartellino dal club di Berna. Ma Christian sogna il Milan e gli piacerebbe provare una esperienza nel campionato italiano, per scrivere un finale ancora più lieto alla sua favola.