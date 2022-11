Si è chiusa oggi per Inter Primavera e Napoli Primavera l'esperienza nei gironi della Uefa Youth League. E anche oggi non sono arrivate delle grandi prestazioni per le due formazioni, uscite sconfitte dalle sfide contro Bayern Monaco e Liverpool.



Per i nerazzurri di Christian Chivu il 2-0 subito in Baviera è in realtà indolore perché con il Barcellonagià certo del primo posto l'Inter era già aritmeticamente qualificata al turno successivo, quello dei playoff contro le vincenti del percorso dei campioni e che varranno l'accesso agli ottavi.



Un'altra brutta figura è invece quella subita dagli azzurri di Frustalupi a Liverpool che chiudono all'ultimo posto dopo un rotondo ko per 5-0.