Il Coronavirus non ha fermato tutto il calcio e nella giornata di oggi, sul campo neutro di Coverciano, l'Atalanta è scesa in campo per disputare gli ottavi di finale di Youth League contro il Lione. Una gara che si è rivelata ricchissima di emozioni e che lascia grandi rimpianti per la formazione allenata da Alberto Brambilla eliminata ai calci di rigore dopo aver subito il gol del 3-3 al 94esimo minuto. Nella batteria dei rigori decisivo l'errore di Roberto Piccoli, autore di una doppietta nei tempi regolamentari, mentre i francesi hanno completato la serie con un percorso netto che gli regala l'accesso ai quarti di finale.



Atalanta-Lione 8-6 d.c.r (3-3) giocata a Coverciano.

20' Piccoli (A), 30' Cambiaghi (A), 33' Gouiri (L), 47' Duku (L), 81' Piccoli (A), 94' Cherki (L)