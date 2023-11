. Capolavoro dell'Under 19 rossonera, che nella quinta giornata della fase a gironi(protagonista l'attaccantecon una doppietta) e conquista l'aritmetica certezza del primo posto nel gruppo F, che vale l'accesso diretto agli ottavi senza passare dai playoff, grazie anche alla sconfitta interna del PSG contro il Newcastle nell'altro match del girone. La squadra allenata di, semifinalista nella scorsa edizione, completa così un percorso sontuoso in Europa, con, sconfitta solo dal PSG, e manda un forte segnali alle avversarie nella competizione.- squalificato e in tribuna per supportare i compagni - e davanti al pubblico del PUMA House of Football (tutto esaurito), il Milan vuole chiudere il discorso qualificazione con un turno d'anticipo, ma a partire forti sono i tedeschi: al 4'porta avanti il Borussia Dortmund, che scavalca così in classifica il Diavolo. La festa dei gialloneri però dura solo un quarto d'ora, poi inizia lo show rossonero. Al 23'pareggia i conti con un violento destro rasoterra dal limite dell'area. Passano 5 minuti eribalta il risultato ribadendo in rete su un'azione avviata dal cross di Nsiala, al 31': altra azione insistita,è il più lesto a insaccare per il 3-1 e la doppietta personale. Il poker milanista arriva al 39': Magni mette in mezzo dalla sinistra,svetta e di testa fa 4-1. Basta un tempo per archiviare la pratica e assicurarsi un secondo tempo di tranquilla gestione, con il giallo al diffidato Simic che porterà il difensore a saltare l'ultima partita con il Newcastle, inutile ai fini della qualificazione.Un risultato che conferma la bontà del lavoro portato avanti sotto la gestione Abate. La scorsa stagione l'approdo allee quella, in questo 2023/24 un avvio di stagione che ha fatto capire fin da subito quali fossero le qualità e le ambizioni del giovane Milan. In Europa i rossoneri sono considerati dai tecnici avversari candidati credibili per la vittoria finale, ma anche in Italia la squadra di Abate fa la voce grossa:dopo le vittorie su Entella e Sampdoria,con due pareggi, due sconfitte (una contro il Cagliari nell'ultimo turno) e sette vittorie.- Tanti i segreti dietro all'ottimo rendimento del Milan in questa prima parte di stagione, che non si limitano solo all'exploit difresco di esordio record in Prima Squadra, nella vittoria contro la Fiorentina a San Siro. Diversi i singoli che stanno continuando a dare ottimi segnali per il presente e per il futuro:performa tra i pali,guida la difesa con efficacia,(classe 2006) e Alex Jimenez convincono sulle fasce,si conferma un centrocampista pronto per il salto di qualità ecresce costantemente,i egarantiscono efficacia e continuità davanti. Brillano i singoli e si esalta tutto il collettivo, merito del lavoro di Abate dal punto di vista tecnico-tattico e di gestione del gruppo, premiato il percorso scelto e difeso con forza dalla società, garantendo anche investimenti importanti per supportare il lavoro della Primavera e di tutto il settore giovanile, ritenuto una risorsa preziosa e fondamentale per il futuro della società.