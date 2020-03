Mercoledì alle 16 la Juventus Primavera dovrebbe giocarsi gli ottavi di finale - in gara secca - di Youth League, contro il Real Madrid. L'allarme Coronavirus, però, si estende anche ad altri campionati oltre la Serie A, come successo in questi giorni. Così, domani la Uefa valuterà se ci sarà o no la possibilità di rimandare la partita, così da poterla disputare ad emergenza rientrata. Ancora una giornata di attesa, quindi, anche per capire le reazioni della regione e se ci sarà o meno la possibilità di utilizzare gli impianti.