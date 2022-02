L'Inter under 19 perde 3-1 contro lo Zilina nel playoff che portava agli ottavi di finale di Youth League. Eliminazione a sorpresa per la squadra di Chivu, che va sotto per il gol di Sauer dopo un minuto e non riesce più a riprendere la gara. Sempre Sauer raddoppia al 47', Jurgens accorcia le distanze al 77', e nel finale al 96' la chiude Valko.