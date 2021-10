Terza giornata di Champions e terza giornata anche di Youth League con Inter e Milan in campo oggi per due impegni fondamentali, così come per la prima squadra, per il proseguo del torneo. I nerazzurri hanno ospitato in casa a Interello lo Sheriff Tiraspol ottenendo un importantissima vittoria per 2-1, mentre i rossoneri hanno raggiunto il Portogallo per far visita ai parietà del Porto uscendo però sconfitti con un pesante 3-1.



INTER - Vittoria fondamentale per l'Inter di Christian Chivu contro lo Sheriff Tiraspol perché pur non mostrando il miglior calcio della stagione la vittoria finale vale il primo posto nel girone un punto avanti allo Shakhtar Donetsk che ha battuto oggi il Real Madrid. Di Casadei, di testa su perfetto cross dalla sinistra di Carboni e di Hoti, che provoca l'autogol di Carmanov le due reti nerazzurre mentre è di ​Pogreban in mischia il gol del 2-1 che ha fatto tremare l'Inter nel finale.

Classifica: Inter 7, Shakhtar 6, Real Madrid 4, Sheriff Tiraspol 0.



MILAN - Pesante ko, invece, per il Milan di Federico Giunti che esce sconfitto per 3-1 contro il Porto e si piazza in ultima posizione nel gruppo in cui proprio i lusitano volano al primo posto in solitaria. Di Roback l'unica marcatura rossonera che arriva sul parziale di 2-0 per i Dragoes firmato Sousa e Cande e con Dabo che chiude i conti.

Classifica: Porto 7, Atletico 4, Liverpool 4, Milan 1