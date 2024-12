Youth League, i sorteggi dei playoff: Inter-Lille, Trabzonsport-Juventus e Dynamo Kiev-Atalanta

hanno scoperto oggi nel sorteggio che si è tenuto a Nyon in Svizzera le rispettive avversarie che andranno ad affrontare nei playoff di qualificazione agli ottavi di finale di. Le tre formazioni si sono qualificate al termine della fase a girone unico che invece ha visto l'eliminazione di Milan e Bologna.E l'urna di Nyon non è stata benevola con le formazioni italiane con ie che giocheranno in casa in gara secca. In trasferta giocheranno invece bianconeri e bergamaschi con la Juventus di Magnanelli che affronterà in Turchia ile l'Atalanta che invece affronterà in campo neutro la

Inter-LilleSporting Lisbona-MonacoSalisburgo-CelticBarcellona-Dinamo ZagabriaStoccarda-LiverpoolReal Madrid-Borussia DortmundDynamo Kiev-AtalantaSK Rapid-Atletico MadridAZ Alkmaar-BenficaTrabzonspor-JuventusMidtjylland-Manchester CityOlympiacos-GironaReal Betis-Bayern MonacoHoffenheim-Shaktar DonetskPuskas Akademia-Aston VillaLokomotiva Zagreb-Sturm Graz