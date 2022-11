Il Milan di Ignazio Abate si conferma la miglior squadra italiana in Youth League: con la vittoria per 2-1 sul Salisburgo chiudono il gruppo E al primo posto con 14 punti e nessuna sconfitta. Il Milan era andato sotto a inizio ripresa per il gol dell'austriaco Jano, poi Lazetic e Alesi - quarto gol in quattro partite - l'hanno ribaltata nel giro di due minuti, entrambe le reti sono arrivate su assist del classe 2004 Gala. Per la Primavera rossonera è la quarta vittoria nelle ultime sei partite tra campionato e coppe.



LA JUVE - Alle 16 Juventus e Psg si sfidano per il primo posto nel girone.