Su Mediaset torna la “Uefa Youth League”, ribattezzata la Champions dei giovani. Gli ottavi di finale sono trasmessi in esclusiva e in chiaro dal “20” e da “SportMediaset.it”. Domenica 16 agosto, la rete diretta da Marco Costa propone, in esclusiva in chiaro, gli ottavi di finale delle due squadre italiane ancora in corsa: Inter e Juventus (e se i due club dovessero qualificarsi, si troverebbero di fronte nei quarti). I due match sono inoltre in live streaming, sul sito www.sportmediaset.it e sull’app SportMediaset.



Di seguito, la programmazione di domenica 16 agosto:



Inter-Rennes

in diretta su “Sportmediaset.it” e sul “20” alle ore 15.00

telecronaca: Federico Mastria



Juventus-Real Madrid

in diretta su “Sportmediaset.it” e sul “20” alle ore 18.00

telecronaca: Simone Malagutti e Giuseppe Incocciati