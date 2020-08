Niente da fare per l'Inter, sconfitta dal Real Madrid nei quarti di finale in Youth League. La gara si decide nella ripresa, quando i nerazzurri restano in dieci per l'espulsione di Vezzoni per doppia ammonizione. Pozzer para un rigore a Chust Garcia, ma poi non può nulla su Marvin Park, Gutierrez (su rigore) e Morante. Così dopo la Juventus, gli spagnoli allenati da Raul fanno fuori anche l'Inter e sabato sfidano il Salisburgo, che ha battuto 4-3 il Lione grazie a una tripletta di Adamu. L'altra semifinale è tra Ajax e Benfica. La finale si giocherà martedì 25 agosto, sempre a Nyon in Svizzera.



Youth League - Quarti di finale



Salisburgo-Lione 4-3

GOL: 30' Soumare (L), 40' Okoh (S), 45', 54' e 55' Adamu (S), 71' Da Silva (L), 78' Wissa (L)

Al 13' Antosch (S) para un rigore a Da Silva (L) ​fatto ripetere dall'arbitro tre volte.





Inter-Real Madrid 0-3

GOL: 64' Marvin Park, 76' rig. Gutierrez, 83' Morante

NOTE: al 59' Pozzer para un rigore a Chust Garcia.



INTER: 1 Pozzer; 13 Moretti, 2 Kinkoue, 14 Ntube; 18 Vezzoni, 8 Gianelli, 6 Agoume, 4 Schirò, 20 Burgio; 9 Satriano, 11 Fonseca. (A disp. 12 Magri, 16 Cortinovis, 7 Persyn, 5 Squizzato, 16 Casadei, 10 Oristanio, 19 Bonfanti). All. Madonna.



REAL MADRID: 25 Lopez Andugar; 2 Santos Fernandez, 3 Gutierrez, 4 Ramon Parra, 5 Chust Garcia, 6 Blanco, 7 Marvin Park, 9 Latasa, 22 Arribas Calvo, 23 Morante Ruiz, 26 Rodriguez Delgado. (A disp. 1 Fuidias, 12 Carrillo, 14 Sintes, 16 Alcazar, 18 Salazar, 20 Aranda, 27 Gonzalez Carmona). All. Raul.



Arbitro: Stegemann, assistenti Gittelmann e Schaal.



Ammoniti: Fonseca, Gutierrez, Schirò, Gianelli, Vezzoni, Pozzer.



Espulso: al 58' Vezzoni per doppia ammonizione.