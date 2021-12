Si è chiusa oggi la fase a gironi dellaa cui, come per la coppa dei grandi, hanno preso parte in questa stagioneche ha completato a margine il "percorso dei campioni" riservato a quei club che hanno vinto i campionati nazionali, ma che non hanno la prima squadra nel massimo torneo.Laha di fatto letteralmente dominato il gruppo H mettendosi alle spalle squadre sulla carta più forti come il Chelsea e lo Zenit. 5 vittorie e 1 pareggio (all'esordio in casa del Malmoe) e un percorso quasi netto che premia un percorso di crescita che si sta vedendo anche in campionato. Un messaggio positivo, in un momento storico negativo per il club, e un segnale di come la Juventus dopo anni di buio abbia ricominciato a puntare sui giovanissimi e conPersono arrivati ancora una volta tanti alti e bassi e tanti sprechi, anche qui, come in tutta la stagione disputata finora dai ragazzi dia cui sarebbe bastato un punto nella gara di Madrid col Real per passare agli ottavi, e invece è arrivata una sconfitta cheche, invece, sorride perché meglio di così non poteva fare.e compagni hanno rischiato all'inizio, ma sono in crescita e stanno ponendo le basi per vedere anche l'esordio in Serie A per moti dei ragazzi di AntonioLe notizie positive, esperienza internazionale acquista dai ragazzi a parte, finiscono qui. Perché Milan e Atalanta avevano abbandonato le chance qualificazione già da tempo e in due gironi dove, a differenza delle prime squadre, c'era margine per fare meglio.per le due competizioni e a dirla tutta neanche per raggiungere senza fatica i vertici del campionato nazionale. I soli 3 gol all'attivo testimoniano tutte le difficoltà europee eche ha dominato in lungo e in largo nei nostri campionati si è invece inceppata nel ricambio generazionale che la sta frenando anche in Primavera.ma quello che manca è il predominio nel gioco e le idee che hanno reso letale il 3-5-2 bergamasco dominante quanto quello di Gasperini.