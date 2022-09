Al termine di una partita intrecciata e rocambolesca, la Juve agguanta in dieci un pari prezioso contro i campioni in carica del Benfica. Dopo l'espulsione di Scaglia (35'), i lusitani trovano il vantaggio intorno all'ora di gioco con Semedo. I bianconeri di Montero pareggiano in pieno recupero con Mbangula. Situazione non positiva per la squadra di Montero, ultima nel girone a 1 punto (insieme al Benfica). Guida il gruppo il Psg, a quota 6, segue il Maccabi Haifa a 3 punti).





Il Milan trova invece tre punti e una prestazione convincente in casa contro la Dinamo Zagabria (3-0). Sblocca il match El Hilali al 26', raddoppia Traoré al 45'. Nel finale di partita, spazio anche per il tris di Marko Lazetic, che mette il punto esclamativo alla partita grazie al primo centro in Primavera. I rossoneri volano in testa al Gruppo E con 4 punti. Seguono i croati (3 punti), il Salisburgo (2 punti) e il Chelsea (ultimo a 1 punto).