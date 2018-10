Terza giornata della fase a gironi non solo della Champions, ma anche della Youth League. Dopo le gare di ieri, che hanno visto la sconfitta della Juventus e la vittoria della Roma, si prosegue oggi con le otto gare in programma. Si inizia alle 14, con tre partite: nel gruppo A, il Club Brugge capolista ospita il Monaco, mentre il Borussia Dortmund riceve l'Atletico Madrid. Stesso orario per PSV-Tottenham, due squadre del gruppo B, quello dell'Inter. Alle 15, poi, si gioca la prima gara del gruppo D, tra Lokomotiv Mosca e Porto.



Quattro le sfide delle 16: proprio i nerazzurri sono impegnati contro i parietà del Barcellona in uno scontro già molto importante per il loro futuro nella competizione. In campo anche il Napoli, ospite del Psg, mentre sempre nel gruppo C si sfidano Liverpool e Stella Rossa. Chiude il programma l'altra gara del gruppo D, Galatasaray-Schalke.



GRUPPO A



Club Brugge-Monaco alle 14



Borussia Dortmund-Atletico Madrid alle 14



Classifica: Club Brugge 4, Atletico Madrid 3, Monaco 3, Borussia Dortmund 1.





GRUPPO B



PSV-Tottenham alle 14



Barcellona-Inter alle 16



Classifica: Barcellona 4, PSV 3, Tottenham 2, Inter 1.





GRUPPO C



Liverpool-Stella Rossa alle 16



Paris Saint-Germain-Napoli alle 16



Classifica: Liverpool 4, Paris Saint-Germain 3, Napoli 2, Stella Rossa 1.





GRUPPO D



Lokomotiv Mosca-Porto alle 15



Galatasaray-Schalke alle 16



Classifica: Lokomotiv Mosca 4, Porto 4, Schalke 1, Galatasaray 1.