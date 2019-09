Nel giorno in cui inizia la nuova stagione di Champions League, riparte anche la Uefa Youth League, che vedrà coinvolte le formazioni Under 19 di Atalanta, Inter, Juventus e Napoli. A inaugurare il cammino delle italiane, sono state le squadre di Roberto Baronio e Armando Madonna, entrambe in campo alle 14, rispettivamente contro Liverpool e Slavia Praga.



Gli azzurri pareggiano 1-1 contro i Reds, che rimontano il gol di Mancini grazie al calcio di rigore trasformato a 4 minuti dalla fine da Stewart, mentre più tardi sarà il turno di Salisburgo-Genk, le altre due squadre del girone.



Parte col botto invece l'avventura dell'Inter, che cala il poker contro lo Slavia Praga, trascinata da un'altra grande prova di Sebastiano Esposito, autore di una doppietta (il primo gol arriva su assist del francese Agoumé); le altre reti portano invece la firma di Oristanio e di Vergani, su rigore.





Uefa Youth League



Gruppo E, ore 14



NAPOLI-LIVERPOOL 1-1

29' Mancino (N), 86' Stewart (L)





Gruppo F, ore 14



INTER-SLAVIA PRAGA 4-0

29' e 59' rig. Esposito (I), 78' Oristanio (I), 91' rig. Vergani (I)