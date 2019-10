Riparte alla 13 la stagione di Uefa Youth League e ricomincia la corsa delle formazioni italiane alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. La prima rappresentante del nostro calcio a scendere in campo è l'Atalanta (gruppo C), chiamata a riscattare l'esordio con sconfitta di Zagabria contro lo Shakhtar Donetsk.



Un'ora più tardi è il turno dell'Inter del fenomeno Sebastiano Esposito. I nerazzurri di Armando Madonna, capoclassifica nel campionato Primavera, fanno visita al Barcellona dopo aver strapazzato lo Slavia Praga nella prima giornata del girone F.



Domani è il turno di Juventus e Napoli.





Uefa Youth League, fase a gironi



Gruppo C, ore 13



Atalanta-Shakhtar Donetsk





Gruppo F, ore 14



Barcellona-Inter